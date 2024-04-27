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«Ювентус» и «Милан» не смогли выявить победителя в матче 34-го тура Серии А

«Ювентус» и «Милан» не смогли выявить победителя в матче 34-го тура Серии А
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Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Рима. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

Команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После 34 сыгранных матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Милан» набрал 70 очков и сейчас располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Старая синьора» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Мануэль Локателли.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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