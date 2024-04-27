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Голкипер «Милана» Меньян получил травму на разминке перед матчем с «Ювентусом»

Голкипер «Милана» Меньян получил травму на разминке перед матчем с «Ювентусом»
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Голкипер «Милана» Мик Меньян получил травму приводящей мышцы бедра на разминке перед матчем 34-го тура Серии А с «Ювентусом», сообщает Milan News. Место в стартовом составе «росонерри» занял 31-летний Марко Спортьелло.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Перерыв
0 : 0
Милан
Милан

В эти минуты проходит матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Милан». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани из Рима. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 25-я минута, счёт не открыт — 0:0.

После 33 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 64 очка и занимает третье место. «Милан» за 33 тура Серии А набрал 69 очков и сейчас располагается на второй строчке.

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