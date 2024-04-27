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Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» – Marca

Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» – Marca
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич близок к продлению истекающего этим летом контракта с испанским клубом. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 39 матчей, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в августе 2012 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 38-летнего футболиста в € 8 млн.

В составе «Реала» Модрич выиграл трижды чемпионат Испании, дважды Кубок и пять раз Суперкубок Испании. На международной арене полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, а также четыре Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

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