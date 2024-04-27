«Бавария» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Сегодня, 27 апреля 2024 года, завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

После сегодняшнего матча «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч.

Таким образом, мюнхенский клуб гарантировал себе место в первой четверке по итогам сезона Бундеслиги. «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию», идущую пятой, на 12 очков. Благодаря этому результату мюнхенская команда точно сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.