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«Бавария» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

«Бавария» гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов
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Сегодня, 27 апреля 2024 года, завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Кейн – 9'     1:1 Экитике – 23'     2:1 Кейн – 61'    

После сегодняшнего матча «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч.

Таким образом, мюнхенский клуб гарантировал себе место в первой четверке по итогам сезона Бундеслиги. «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию», идущую пятой, на 12 очков. Благодаря этому результату мюнхенская команда точно сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Таблица Бундеслиги
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