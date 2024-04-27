«Бавария» победила «Айнтрахт» Ф благодаря дублю Гарри Кейна

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

На девятой минуте матча хозяева вышли вперёд: полузащитник «Баварии» Кондрад Лаймер отобрал мяч в центре поля, убежал на скорости от троих соперников, дошёл до штрафной и отдал передачу на нападающего Гарри Кейна, который пробил в пустой угол ворот. На 23-й минуте «Айнтрахт» сравнял счёт в матче благодаря голу нападающего Уго Экитике, забившему с передачи защитника Вильяма Пачо. На 61-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 45 очков.