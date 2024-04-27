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«Бавария» победила «Айнтрахт» Ф благодаря дублю Гарри Кейна

«Бавария» победила «Айнтрахт» Ф благодаря дублю Гарри Кейна
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Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Кейн – 9'     1:1 Экитике – 23'     2:1 Кейн – 61'    

На девятой минуте матча хозяева вышли вперёд: полузащитник «Баварии» Кондрад Лаймер отобрал мяч в центре поля, убежал на скорости от троих соперников, дошёл до штрафной и отдал передачу на нападающего Гарри Кейна, который пробил в пустой угол ворот. На 23-й минуте «Айнтрахт» сравнял счёт в матче благодаря голу нападающего Уго Экитике, забившему с передачи защитника Вильяма Пачо. На 61-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 45 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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