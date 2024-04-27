«Барселона» вышла в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «Челси»

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Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Гости одержали победу в матче со счётом 2:0 и вышли в финал турнира (2:1 — по сумме двух матчей).

На 25-й минуте матча забила полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати. Ей ассистировала полузащитница Патриция Гихарро. На 59-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве: получив вторую жёлтую карточку, поле покинула защитница Кадиша Бьюкенен. На 74-й минуте нападающая каталонского клуба Фридолина Рольфё удвоила преимущество гостей, реализовав пенальти.

Таким образом, в финале женской Лиги чемпионов «Барселона» встретится с победителем пары «Лион» — «ПСЖ». «Челси» завершил своё участие в турнире.