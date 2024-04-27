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«Барселона» вышла в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «Челси»

«Барселона» вышла в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «Челси»
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Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Гости одержали победу в матче со счётом 2:0 и вышли в финал турнира (2:1 — по сумме двух матчей).

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Челси (ж)
Англия
Окончен
0 : 2
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Бонмати – 25'     0:2 Рольфё – 75'    
Удаления: Бьюкенен – 59' / нет

На 25-й минуте матча забила полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати. Ей ассистировала полузащитница Патриция Гихарро. На 59-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве: получив вторую жёлтую карточку, поле покинула защитница Кадиша Бьюкенен. На 74-й минуте нападающая каталонского клуба Фридолина Рольфё удвоила преимущество гостей, реализовав пенальти.

Таким образом, в финале женской Лиги чемпионов «Барселона» встретится с победителем пары «Лион» — «ПСЖ». «Челси» завершил своё участие в турнире.

Турнирная сетка женской Лиги чемпионов
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