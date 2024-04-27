«Барселона» вышла в финал женской Лиги чемпионов, обыграв «Челси»

Завершился ответный матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Челси» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Гости одержали победу в матче со счётом 2:0 и вышли в финал турнира (2:1 — по сумме двух матчей).
На 25-й минуте матча забила полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати. Ей ассистировала полузащитница Патриция Гихарро. На 59-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве: получив вторую жёлтую карточку, поле покинула защитница Кадиша Бьюкенен. На 74-й минуте нападающая каталонского клуба Фридолина Рольфё удвоила преимущество гостей, реализовав пенальти.
Таким образом, в финале женской Лиги чемпионов «Барселона» встретится с победителем пары «Лион» — «ПСЖ». «Челси» завершил своё участие в турнире.
- 27 апреля 2024
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:13
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:29
-
20:28
-
20:19
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
19:05
-
18:56
-
18:51