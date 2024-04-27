Алаев: для меня тема расширения РПЛ закрыта

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев ответил на вопрос о расширении РПЛ. Он считает, что сейчас такой возможности нет.

«Для меня тема расширения закрыта. Я не вижу возможности расширять лигу сейчас. Ни возможности, ни необходимости. И кроме как в комментариях отдельных функционеров и специалистов в прессе, ни на общем собрании, ни в разговорах с клубами, в том числе теми, кто борется за выживание, ни на исполкоме, вопрос не поднимался. И, уверен, не будет подниматься», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

В Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, покинут лигу, а 13-й и 14-й клубы будут играть стыковые матчи с соперниками из Первой лиги. Ранее периодически поднимался вопрос о расширении РПЛ до 18 команд.

Напомним, в настоящий момент времени «Зенит» (50 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар». На третьем месте располагается московское «Динамо» (44 очка). В ближайшем матче 26-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на своём поле с «Зенитом».