«Аль-Наср» с Роналду в составе обыграл «Аль-Халидж» в чемпионате Саудовской Аравии

Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Халиджем» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Встреча прошла в Сайхате. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0. Роналду вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, когда испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отправил победный мяч в ворота «Аль-Халиджа» с передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича.

После этой победы «Аль-Наср» укрепился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 71 очко в 29 проведённых матчах. «Аль-Халидж» располагается на 11-м месте с 35 очками после аналогичного количества встреч.