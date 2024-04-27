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«ПСЖ» упустил шанс досрочно стать чемпионом в Лиге 1, сыграв вничью с «Гавром»

«ПСЖ» упустил шанс досрочно стать чемпионом в Лиге 1, сыграв вничью с «Гавром»
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27 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Гавр». Игра прошла в Париже. В статусе главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:3.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Гавр
Гавр
0:1 Опери – 19'     1:1 Баркола – 29'     1:2 Айю – 38'     1:3 Туре – 61'     2:3 Хакими – 78'     3:3 Рамуш – 90+5'    

В составе «Гавра» забили Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре (с пенальти). Хозяева ответили точными ударами Брэдли Баркола, Ашрафа Хакими и Гонсалу Рамуша.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Гавр» имеет на своём счету 28 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, то есть находится в зоне стыковых матчей. «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. Сегодня парижский клуб упустил шанс досрочно обеспечить себе чемпионство в Лиге 1. Отрыв от второго места, на котором пребывает «Монако» (58 очков после 30 матчей), составляет 12 очков.

Таблица Лиги 1
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