«ПСЖ» упустил шанс досрочно стать чемпионом в Лиге 1, сыграв вничью с «Гавром»

27 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Гавр». Игра прошла в Париже. В статусе главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:3.
В составе «Гавра» забили Кристофер Опери, Андре Айю и Абдулайе Туре (с пенальти). Хозяева ответили точными ударами Брэдли Баркола, Ашрафа Хакими и Гонсалу Рамуша.
Российский полузащитник гостей Далер Кузяев появился на поле на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.
Напомним, «Гавр» имеет на своём счету 28 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, то есть находится в зоне стыковых матчей. «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. Сегодня парижский клуб упустил шанс досрочно обеспечить себе чемпионство в Лиге 1. Отрыв от второго места, на котором пребывает «Монако» (58 очков после 30 матчей), составляет 12 очков.
- 28 апреля 2024
-
00:18
-
00:15
-
00:04
-
00:00
- 27 апреля 2024
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:21
-
23:15
-
23:15
-
23:09
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:13
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:42
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:45