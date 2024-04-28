Томас Мюллер остро отреагировал на конфликт Тухеля и Хёнеса

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о словесной перепалке между главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем и почётным президентом Уле Хёнесом.

«Фоновые шумы возникают потому, что вы всё время нас о них спрашиваете. Если бы Ули Хёнес сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Оливера Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — приводит слова Мюллера Sky Sport Germany.

Напомним, ранее функционер обвинил тренера в том, что тот покупает игроков, а не развивает молодых футболистов. Тухель парировал, что это не так, отметив, что слова Хенесса его оскорбляют.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч.

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