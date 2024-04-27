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Томас Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

Томас Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом», который закончился победой мюнхенцев со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Кейн – 9'     1:1 Экитике – 23'     2:1 Кейн – 61'    

«Нам было нелегко. Очевидно, что игра в предстоящий вторник уже сыграла свою роль сегодня. Мы смирились с этим, но, тем не менее, хотели показать хорошую игру. Мы говорили до игры о том, что нужно меньше терять мяч, потому что знали, насколько сильны контратаки «Айнтрахта».

Сегодня мы упустили всего несколько моментов, но всё равно смогли победить, поэтому команда заслуживает уважения. Теперь мы собираемся полностью сосредоточиться на предстоящей игре с «Реалом», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 31 матч. «Айнтрахт» находится на шестом месте, заработав 45 очков.

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