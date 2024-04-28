Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» отреагировал на возвращение Кепы в стартовый состав клуба

Президент «Реала» отреагировал на возвращение Кепы в стартовый состав клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Флорентино Перес, президент «Реала» отреагировал на игру Кепы Аррисабалаги в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедад»(1:0), в котором испанец сыграл вместо Андрея Лунина.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Андрей Лунин остался на скамье для запасных гостей, а вместо него на поле впервые с 21 января вышел Кепа Аррисабалага. Игра Кепы понравилась президенту мадридского гранда Флорентино Пересу, о чём сообщил портал Defensa Central. Он сказал своему ближайшему окружению во время нахождения в США по делам, что испанец сыграл хорошо.

Кроме того, по информации источника, в будущем Кепы всё равно ничего не меняется – испанец покинет «Реал» после этого сезона и вернётся в «Челси», из которого его арендовали мадридцы в августе 2023-го.

Материалы по теме
Кепа Аррисабалага вернётся в «Челси» после аренды в «Реале» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android