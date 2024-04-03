Кепа Аррисабалага вернётся в «Челси» после аренды в «Реале» — Романо

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага вернётся в английский «Челси» после завершения срока аренды в мадридском «Реале». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Арендное соглашение вратаря завершится в конце июня 2024 года. Отмечается, что Кепа Аррисабалага вернётся в «Челси» и уже там будет принимать решение о своём будущем. По информации источника, мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинцем Андреем Луниным и продолжает ждать возвращения бельгийца Тибо Куртуа летом.

В текущем сезоне испанской Примеры 29-летний Кепа Аррисабалага провёл 12 матчей. Также на счету испанского голкипера четыре игры в Лиге чемпионов, одна — в Суперкубке Испании и одна — в Кубке Испании.