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Кобелев: сейчас футболистов не надо настраивать. Может, их ещё в туалет отвести?

Кобелев: сейчас футболистов не надо настраивать. Может, их ещё в туалет отвести?
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, будет ли у бело-голубых особый настрой на матч 26-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится сегодня, 28 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что значит особый настрой? Когда есть принципиальный соперник, нет необходимости нас настраивать. Ты и так должен быть заряжен на сто процентов. Просто ещё больше готовишься и имеешь запредельный настрой.

В начале 2000-х, когда в российском футболе не было больших денег, а все футболисты уезжали, надо было кого-то настраивать. Сейчас профессионалов вообще не надо настраивать — они за такие деньги сами должны настраиваться. Если их ещё настраивать… Может, в туалет ещё отвести? Когда я читаю, что игроки не настроились, то это вызывает смех», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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