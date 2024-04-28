«У российских тренеров нет поддержки». Почему Кобелев много лет не востребован в РПЛ

Андрей Кобелев не тренирует на высоком уровне с 2016 года. Перед матчем «Динамо» и «Зенита» мы поговорили с ним о не чуждых ему командах и причинах затянувшегося застоя в профессии.

Из интервью вы узнаете:

Продолжается ли в РПЛ чемпионская гонка

— Вас удивило поражение «Зенита от «Рубина»?

— Все, и я в том числе, ожидали победу «Зенита», потому что «Краснодар» и «Динамо» преследуют. Но «Зенит» вышел на матч немобилизованным на 100% и столкнулся с ожесточённой игрой «Рубина» — то, что мы называем «от ножа».

Мы прекрасно знали, что «Рубин» в обороне играет очень хорошо и компактно. Чтобы взломать эту оборону, нужна скорость движения и работы с мячом. Но «Зенит» не показывал эту скорость. Стоя обыграть никакую команду сейчас невозможно.

— Может ли поражение «Зенита» стать роковым для него в гонке за чемпионство?

— Мы не должны говорить, что одно поражение будет решающим. Вспомните начало весенней части — кто был на первом месте? «Краснодар», но он растерял очки. Почему это не может сделать «Зенит»?

Я хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Каждые несколько туров всё меняется. Мне надоедает после каждого тура говорить, в гонке «Динамо» или нет. Я уже устал от этого. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим им бороться за первое место.

Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». На мой взгляд, это будет одна из ключевых игр. Не самая ключевая, но одна из. Выигрывает «Зенит» — девять очков отрыва, выигрывает «Динамо» — разница в три очка. Плюс в последнем туре «Краснодар» играет с «Динамо». Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не получилось так, что за несколько туров уже был известен чемпион.

— Если «Краснодар» выиграет РПЛ, чья это будет в большей степени заслуга — Ивича и Мусаева?

— Есть такое понятие — багаж (смеётся). Я давно определил, что к успеху причастны абсолютно все, а в поражении виноват один. Весь тренировочный процесс и подготовку проводил Ивич. Но Мусаев, который взял команду в марте, также будет причастен.

Это то же самое, что спросить меня: «Причастен ли к чемпионству запасной, который сыграл пять игр?» Я отвечу, что причастен. Он мог выбить в подкате мяч из пустых ворот на последней минуте. Врач команды будет причастен или массажист, который постоянно работает с футболистами.

Нельзя распределять степень заслуг Ивича и Мусаева. Как это сделать? Футбол — это не математика. Чем хороша математика? Там дважды два всегда четыре. А в футболе дважды два может быть 20, а может быть 0. Я говорю о том, что, например, покупая футболиста, можно получить от него результат, но он может получить травму и не играть. Распределить можно только нагрузку, но не степень заслуг.

Матч «Динамо» — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как бы оценили состояние «Зенита» и «Динамо» в преддверии очной встречи?

— Этот матч необходимо вынести за скобки. Мы видим, что последние и предстоящие игры «Зенит» и «Динамо» из-за выступлений в Кубке России проводят через два на третий, через три на четвёртый. Обе команды проводят ротацию составов. Это говорит о том, что в таком темпе выдержать шесть или семь игр практически невозможно.

Думаю, на этот матч выйдут основные составы. Самым важным будет то, как будут выглядеть физически эти стартовые составы. Психологически на такие матчи тренерам очень легко настроить футболистов. Здесь не надо подстёгивать и объяснять смысл этой игры, потому что все и так всё понимают. Даже иногда приходится успокаивать в таких матчах.

Второй момент — это реализация моментов. Забитый мяч иногда переворачивает игру с ног на голову. Предугадать результат матча невозможно. Игра будет очень важной.

— На чьей стороне ваши симпатии с учётом прошлого в обоих клубах?

— Я болею за обе команды. Но когда играют «Динамо» и «Зенит», больше болею за «Динамо».

— Какие встречи «Динамо» и «Зенита» врезались вам в память?

— Практически все помню: и как футболист, и как тренер. С точки зрения эмоций мне запомнилось, как мы выиграли у «Зенита», когда я ещё был игроком — и на чемпионат, и на кубок. Это был 1999 год. Сколько времени прошло… Кошмар!

Как тренеру запомнилось обидное поражение от «Зенита» со счётом 3:9. Это был матч на кубок, и мы провели ротацию. Тогда арбитр судил свой последний матч — начудил там знатно. Это вообще отдельный разговор. У меня осталась запись той игры и того, что творил этот господин.

Помню, что за несколько дней до того проигрыша мы ещё на старом стадионе «Динамо» выиграли у «Зенита» в чемпионате со счётом 4:2.

— Кто из полузащитников «Зенита» или «Динамо» по стилю напоминает Андрея Кобелева?

— Вряд ли сейчас можно сопоставлять, потому что футбол стал намного быстрее. Чистого плеймейкера, которого в большинстве случаев играл я, уже нет. На скорости должны двигаться все.

Где-то похожи Вендел и Клаудиньо — они мне нравятся. У «Динамо» есть чёткое распределение атакующих полузащитников — это Фомин и Карраскаль, а также опорников — Чавес и Лаксальт. Вендел — игрок, который и обороняется, и атакует.

— Когда вы играли, матчи «Динамо» и «Зенита» вызывали такой ажиотаж, как сегодня?

— Нет. В моё время «Зенит» был не так обласкан бюджетом (смеётся). Был «Газпром», но он выступал в роли спонсора, а не владельца команды. Ту российскую победную историю начинал писать Виталий Леонтьевич Мутко.

— Уже в футболке «Зенита» матчи с «Динамо» носили для вас принципиальный характер?

— Конечно.

Андрей Кобелев в матче против «Зенита» Фото: РИА Новости

— Особый настрой?

— Что значит особый настрой? Когда есть принципиальный соперник, нет необходимости нас настраивать. Ты и так должен быть заряжен на 100%. Просто ещё больше готовишься и имеешь запредельный настрой.

В начале 2000-х, когда в российском футболе не было больших денег, а все футболисты уезжали, надо было кого-то настраивать. Сейчас профессионалов вообще не надо настраивать — они за такие деньги сами должны настраиваться. Если их ещё настраивать… Может, в туалет ещё отвести? Когда я читаю, что игроки не настроились, то это вызывает смех.

— Зарубы «Динамо» и «Зенита» в ваше время были злее, чем сейчас?

— Я бы не сказал, что злее. Было больше борьбы. Прямо скажем — были другие футболисты. И не было VAR, не было столько просмотров. Понятно, что судьи тоже люди и могут пропускать эпизоды. Но раньше в некоторых эпизодах судья даже не свистнул бы, где сегодня показал бы жёлтую карточку. Футбол стал быстрее, стало много повторов. Футболисты вынуждены играть чище, потому что сейчас всё прозрачно.

Почему уровень РПЛ падает и понятна ли отставка Абаскаля из «Спартака»

— Как бы вы оценили сегодняшний уровень РПЛ?

— Сегодня тяжело сравнивать и оценивать. Как можно сравнить «Запорожец», если нет другой машины? Мы находимся в изоляции и можем оценивать наш уровень только по матчам с теми командами, с которыми играем. И это всё товарищеские матчи. Для сравнения необходимо выступать в еврокубках, а сборная должна выступать в официальных матчах.

Но если говорить объективно, то можно констатировать, что качественных футболистов в нашей лиге стало меньше по объективным причинам. Если хороших футболистов стало меньше, то и уровень просел. Приглашение хороших игроков необходимо, чтобы показывать молодым футболистам, куда расти. Чтобы прогрессировать, нужен ориентир. А ориентиром всегда был европейский футбол.

— Лига сильно изменилась за время вашего отсутствия?

— По качеству изменилась. Сейчас я смотрю много футбола, но некоторые матчи не могу досмотреть до конца. Как тренер я понимаю коллег, которые строят игру от наличия тех или иных футболистов. Но как зритель я просто не могу досматривать.

У нас очень много игры от обороны. Даже команды внизу таблицы должны больше играть в атаку, но не забывая об обороне. Надо немного больше думать об атаке. Очень много команд перестраиваются на игру в пять защитников. Я всегда был антагонистом этой схемы. Спрашивал, почему европейские клубы так мало играют по этой схеме.

Андрей Кобелев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Что говорят?

— Если перевести на русский язык, то неконструктивно. Из такой формации можно мало конструктивного выжать. Практически все гранды играют по схеме с четырьмя защитниками.

— Почему иностранные специалисты в России востребованы гораздо больше отечественных?

— Это очень сложный вопрос. Я не понимаю. Я просто не вижу иностранных тренеров, которые достигают какого-то результата. Давайте назовём.

— Спаллетти?

— У Спаллетти играли Витсель, Халк и шесть или семь российских ребят из сборной. Спаллетти и Адвокат были хороши — это понятно. Но сегодняшние иностранные тренеры — это плод работы агентов. Например, откуда взяли Абаскаля и кто его пригласил? После Абаскаля оставили его помощника Слишковича без альтернативы. И что сделал Абаскаль за эти полтора года?

— Один из самых ярких российских тренеров — Осинькин. Как вам его работа в «Крыльях»?

— Я не обсуждаю работу тренеров, потому что считаю, что это необъективно. Только он со своим тренерским штабом понимает, как надо строить игру и кого выпускать. Обсуждать действия тренера неэтично и необъективно.

Но если говорить о «Крыльях», то мне очень нравится эта команда своим посылом в игре — к атакующим действиям. При этом они хорошо и компактно обороняются. Я думаю, им просто не хватает футболистов, потому что каждый год они отдают по два или три лучших футболиста.

Мне кажется, такая политика до добра не доведёт. Футболисты в «Крыльях» прекрасно понимают, что это только трамплин, что в этой команде ничего выиграть не смогут. Я бывал в такой ситуации — мне как тренеру такое не очень интересно.

— Вы поняли отставку Абаскаля под занавес сезона?

— Мне параллельно на «Спартак». Ещё в прошлом году меня просили проанализировать игру «Спартака». Я на протяжении трёх игр пристально смотрел за их игрой — не увидел ни одной повторяющейся игры. Меняются система и состав.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда я анализировал игру «Спартака», у них всё шло настолько спонтанно, будто люди вчера собрались и играют так, как им хочется. В одном эпизоде игрок отдаёт мяч направо, а через некоторое в таком же моменте даёт налево длинную передачу, хотя все понимают, что надо отдать направо. Такой сумбур и дворовый футбол. Что вижу, то пою.

— Интересно послушать о вашем периоде в «Бетисе». Что вспоминается из времён Испании?

— Всё вспоминается! Не могу что-то выделить. Всё было ярко. В 90-е годы в разрухе все уезжали. Мне запомнилось всё: жизнь, отношение к футболу болельщиков и игроков, профессионализм. Это был другой мир. Я приехал и многому приходилось учиться заново.

Если говорить о футболе, то это профессионализм в первую очередь. Но что такое профессионализм? Это отношение к себе, к партнёрам, к тренеру, к болельщикам, к восстановлению и питанию. Сейчас пишут, что в российских командах появился человек, который следит за питанием — в Европе это появилось 100 лет назад. Мы этого не знали и сами учились этому. Приходилось с нуля учить язык.

При этом никто не помогает. Там нет такого, что за иностранцем ходят по три или четыре человека: один — переводит, второй — машину прогревает, третий — подтирает. А у нас Фернандес 15 лет в России, а язык выучить не может.

— Не было страха, что никто не помогал и всему приходилось учиться самому?

— Я родился и вырос в СССР — как там было? Там кто-то помогал? Никто не помогал. В Испании, если на поле все боролись и могли прилично вставить, то в быту все старались помогать. На начальном этапе, когда я учил язык, мне помогал защитник из Болгарии Иванов. Первые месяц-два он помогал в адаптации.

— В то время российский и испанский футбол были на разных уровнях?

— За счёт иностранцев испанцы немного превосходили. Но такого разрыва, как сейчас, не было.

— Почему для Захаряна первый сезон складывается так тяжело?

— Кто сказал, что ему всё будет легко даваться? Мы уезжали в 90-е и практически сразу все играли в основных составах. Сейчас Захарян приехал и сам говорит, что совершенно другие скорости, нагрузки и интенсивность. Это говорит о том, что сейчас у нас уровень подготовки слабее.

Я всегда говорил: «Ребята, если вы не обладаете качествами игроков, которые лучше, чем вы, то должны это чем-то компенсировать». А компенсировать можно только за счёт физической готовности — это значит, что надо больше бегать. А бегать больше надо не в игре, а в тренировках без мяча. Футболист с мячом в игре встречается минуту или 30 секунд. Тренировочный процесс должен быть намного интенсивнее, чем он есть сегодня.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Я знаю, что сейчас многие отказались от интенсивной беговой работы в пользу работы с мячом. Но мне кажется, что нашей лиге нельзя уповать только на упражнения с мячом. Нужно больше заострять внимание на физической готовности. Мы видим, что в остальном мы просто уступаем.

Если взять те же российский и испанский чемпионат в 90-е годы, когда ребята уезжали, все защитники играли один в один. Если сейчас играет защитник один в один, то без содрогания посмотреть нельзя — то он упадёт, то за майку схватит, то ещё что-то сделает. В лучших командах мира защитники играют один в один. У нас если защитника не страхуют, то начинается судорога, он машет руками и просит его страховать. Если мы физически не выйдем на новый уровень, то после снятия бана мы схватимся за голову, как только начнём играть с европейскими клубами.

Почему Кобелев много лет не тренирует

— В чём причины затянувшегося простоя в вашей практике?

— На мой взгляд, всё абсолютно понятно. Необходимо быть в струе, работать с агентами и другими околофутбольными людьми, которые ничего для футбола не делают, а только преследуют свои интересы. Мы видим, что привозят иностранных тренеров и спортивных директоров, после которых клубы долго будут восстанавливаться. Никому не надо играть вдолгую — все хотят всё и сразу. У меня нет агента. Я — сторонник договорённостей. Давно говорил, что руководители среднего уровня за редким исключением мало понимают в футболе. Есть малое количество людей, которые понимают в футболе, но обычно там сват, брат или человек, которого запустили из другого бизнеса. С такими людьми мне очень тяжело.

— Тянет тренировать?

— Конечно, тянет. Просто я уже понимаю, что хочу и что смогу, что от меня будут требовать.

— Можете раскрыть?

— Если в клуб приглашают тренера, он не должен быть разменной монетой. Я не говорю про себя. Вы посмотрите на российских тренеров — их сделали виновниками всего. Приезжают иностранцы и привозят своих футболистов, сколько им надо. А через год или полтора просто уезжают, потому что им наплевать.

А российскому тренеру не дают время — его сразу выгоняют и сразу всё на него списывают. Абсолютно нет никакой поддержки. Я об этом говорил ещё лет семь назад. Есть высшее руководство, которое выделяет деньги, а есть круг пониже, который эти деньги распределяет.

Генеральный директор вместе со спортивным и главным тренером должны составлять ядро команды. Они должны вместе отвечать. А у нас получается, что тренера выгоняют, потом на него всё списывают, а спортивные и генеральные остаются на своих местах. Я с этим не согласен, поэтому и не работаю. С удовольствием вспоминаю работу в «Динамо» с Дмитрием Александровичем Ивановым, который занимал пост генерального директора, а также с руководителями «Крыльев Советов».

— Ощущение, что в России как хороший лифт работает появление на ТВ. Не думали чаще участвовать экспертом?

— Во-первых, я не эксперт. Каждый день в футболе для меня открывается что-то новое, и я не перестаю учиться. Во-вторых, вы посмотрите формат. Я как-то начал ходить, а потом задумался: «Зачем я теряю время?»

Я час еду туда, провожу там два или три часа, а потом ещё час еду назад — пять часов, так ещё и бесплатно. Если прикинуть, то в студии сидит один ведущий и два или три эксперта. Ведущий по времени больше разговаривает и задаёт вопросы, чем эксперты. Мне такой формат неинтересен.

Андрей Кобелев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Вылет из РПЛ с «Динамо» мог стать причиной вашего продолжительного застоя?

— Мог. Но не только я вылетел с «Динамо».

— Тяжело переживали тот период?

— Конечно, переживал. Хотя ситуация была архисложная, и не всё можно было говорить, как и сейчас. Переживал очень сильно, но не рвал волосы на себе. Абсолютной уверенности в себе не потерял и понимаю, почему это произошло и что надо было делать.

За три игры до конца снимать тренера — это тоже один из вариантов, который я не понял. Я ответственности и с себя не снимаю, но не считаю, что виноват один я. На меня одного повесить это тоже не получится. Я готов тренировать любую команду с понятными задачами и целями.

— Кирьяков говорил, что ему, вам, Добровольскому не очень рады в «Динамо». Ощущаете это на себе?

— Если бы я мог читать мысли, то ответил бы (смеётся). Я могу сказать одно: если ты себя не будешь уважать, тебя никто не будет уважать. Это применительно ко всему. Таково моё мировоззрение и ощущение.

— Кто самый талантливый футболист, с которым вам довелось работать тренером?

— Данни. Хотя Хохлов и Семшов — тоже очень талантливые игроки. Но я говорю о молодом игроке, который начал раскрываться.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Чем безработный тренер может заниматься? Смотрю футбол.

— Читал, что подрабатываете частным тренером.

— У меня есть ребята, с которыми работаю. Очень много разного происходило в последние четыре года, но постоянного сейчас ничего нет.

— Когда мы вновь увидим Андрея Кобелева на посту главного тренера?

— Когда позовут (смеётся). Помнишь фильм «12 стульев»? Там была фраза: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». Допускаю, что ещё поработаю в РПЛ. Почему нет? Желание есть, на здоровье не жалуюсь.