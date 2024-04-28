«Сочи» — «Факел». Черевченко — ошибочный выбор?

Последний опыт работы тренера в РПЛ был отрицательным. Может, стоило поискать ещё?

29 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Факел». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.00. Успех воронежцев оценён в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Факел» 29 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Сочи» — «Факел» (29.04.2024)

29 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Фишт» померяются силами борющиеся за выживание команды — «Сочи» и «Факел». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

«Сочи» классно возобновил сезон. Назначение на должность главного тренера Роберта Морено и некоторые изменения в составе сопутствовали прогрессу. Игра команды заметно улучшилась, как и результаты. Сочинцы не проигрывали семь встреч кряду в РПЛ до тех пор, пока не поехали в Грозный.

В преддверии встречи с «Ахматом» произошёл скандальный инцидент. Из состава «Сочи» ввиду отравления выбыли сразу 14 человек, в частности ряд ведущих футболистов. Президент РПЛ Александр Алаев отказал в переносе матча. Он посчитал, что это не является форс-мажором.

Слова Алаева звучат нелогично и неубедительно, но факт отстаётся фактом. Отставание сочинцев от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ «Урала» составляет пять очков. Игорь Шалимов считает, что клуб с вероятностью в 99% вылетит в Первую лигу.

Однако несправедливость, наоборот, может разжечь огонь в сердцах сочинцев. Морено признался, что по ходу встречи с «Ахматом» ему приходилось менять футболистов из-за тошноты. Несмотря на очень сильную ослабленность, команда показала неплохой футбол. Она могла даже зацепиться за ничью.

«Сочи» создал несколько очень опасных моментов у ворот соперника. Особенно запомнился эпизод с хитрым розыгрышем штрафного на 43-й минуте. Если бы у Мартина Крамарича получилось нанести более сильный и точный удар, Гиорги Шелия вряд ли сумел бы выручить свою команду.

«Факел», в отличие от «Сочи», после зимнего перерыва раскис. В актив ему можно занести только победу во встрече со «Спартаком» (2:0). Однако, во-первых, игра проходила в Воронеже. Во-вторых, тогда «народной командой» руководил Гильермо Абаскаль, и она смотрелась совсем невнятно.

После этого «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и потерпел четыре поражения подряд. Отчасти плохие результаты связаны с высоким уровнем соперников — ЦСКА (1:4), «Ростов» (0:1), «Краснодар» (0:2) и «Крылья Советов» (0:1). Однако нельзя не принимать во внимание и тот факт, что ростовчане и самарцы пребывают не в лучшем виде.

«Ростов» до сих пор не обрёл надёжность в обороне, а «Крылья Советов» сильно ослаблены травмами. Возможно, неудовлетворительные результаты стали одной из причин ухода Сергея Ташуева с должности главного тренера. В официальном заявлении об уходе тренер сослался на семейные обстоятельства.

Если бы не Ташуев, «огнеопасные» вряд ли располагались бы на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Скорее всего, они занимали бы место «Сочи». Специалист улучшил ряд аспектов игры сине-белых, в частности борьбу, выносливость и комбинационный футбол. Вместе с ним могут уйти и все наработки.

Новым наставником клуба из Воронежа стал Игорь Черевченко. В какую сторону при нём изменится команда — сказать трудно. Был у тренера как положительный опыт работы с располагающимися в нижней части турнирной таблицы РПЛ командами, так и отрицательный.

На победу «Сочи» можно поставить в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Дома сочинцы выступают получше, чем на выезде. Они проиграли только 5 из 12 матчей в РПЛ на своём поле. Это худший показатель в лиге, но бо́льшую часть очков команда потеряла до назначения Морено.

Не исключено, что появление на посту тренера Черевченко похожим образом отразится на «огнеопасных». Однако последний опыт работы наставника в РПЛ был негативным. «Химки» дважды за сезон расторгли с ним соглашение. Может, руководству «Факела» стоило выбрать другого кандидата?

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Факел» 29 апреля 2024 года

История с отравлением повлияла на физическое состояние «Сочи», но ментально он может стать ещё сильнее. Инцидент может закалить футболистов и укрепить их силу духа. После зимнего перерыва сочинцы смотрятся очень собранно. Дома у них есть отличные шансы обыграть внезапно лившийся главного тренера «Факел». Как назначение Черевченко отразится на огнеопасных — остаётся только гадать, но есть основания полагать, что отрицательно.

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.