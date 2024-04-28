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Салихова отреагировала на победу «Спартака» над «Локомотивом»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 28 апреля. Она закончилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

«Слишкович правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция.

Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки. Угальде? Его игру должен комментировать спортивный директор», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.