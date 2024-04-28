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Салихова отреагировала на победу «Спартака» над «Локомотивом»

Салихова отреагировала на победу «Спартака» над «Локомотивом»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 28 апреля. Она закончилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Слишкович правильно делает, предоставляя возможность каждому игроку проявить себя. Надо вернуть атмосферу в команде, чтобы была здоровая конкуренция.

Рада за Хлусевича, у защитника статистика лучше, чем у игроков группы атаки. Угальде? Его игру должен комментировать спортивный директор», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, после 26 сыгранных матчей чемпионата России «Спартак» набрал 42 очка. Коллектив Владимира Слишковича занимает четвёртое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко. Теперь подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой строчке в таблице РПЛ.

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