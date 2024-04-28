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У Йошко Гвардиола три гола за последние 19 дней. До этого он не забивал за «Ман Сити»

У Йошко Гвардиола три гола за последние 19 дней. До этого он не забивал за «Ман Сити»
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В Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором «Ноттингем Форест» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 32'     0:2 Холанд – 71'    

Первый гол в этой встрече записал на свой счёт хорватский защитник гостей Йошко Гвардиол. Этот гол стал уже третьим для 22-летнего футболиста за последние 19 дней (с 9 апреля). Ранее он отличился в матче с «Лутоном» (5:1) в АПЛ и мадридским «Реалом» (3:3) в Лиге чемпионов. Примечательно, что до этого хорват ни разу не забивал за «горожан» с момента своего перехода в клуб летом прошлого года.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 79 очков за 34 матча. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. На первой строчке располагается «Арсенал» (80).

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