Игрок «Балтики» Джоэль Фамейе выбыл до конца сезона

Нападающий калининградской «Балтики» Джоэль Фамейе пропустит остаток текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Джоэль Фамейе на заключительном этапе реабилитации получил повреждение латерального мениска. Нападающий выбыл до конца сезона.

Желаем сил Джоэлю и скорейшего возвращения на футбольное поле», – говорится в сообщении калининградской команды.

30 марта в Калининграде состоялась встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между местной «Балтикой» и клубом «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе во втором тайме получил травму колена. На 87-й минуте 26-летний игрок был вынужден покинуть поле.

Напомним, в этом сезоне Джоэль забил четыре гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.