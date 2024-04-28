В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 1:0. Таким образом, «Зенит» не смог забить во втором матче подряд.

Перед этой встречей «Зенит» играл перенесённый матч 21-го тура РПЛ с «Рубином», в котором потерпел поражение со счётом 0:2.

Единственный гол в матче «Динамо» и «Зенита» на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.