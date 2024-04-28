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«Зенит» не смог забить во втором матче подряд

«Зенит» не смог забить во втором матче подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 1:0. Таким образом, «Зенит» не смог забить во втором матче подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

Перед этой встречей «Зенит» играл перенесённый матч 21-го тура РПЛ с «Рубином», в котором потерпел поражение со счётом 0:2.

Единственный гол в матче «Динамо» и «Зенита» на 76-й минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Турнирная таблица РПЛ
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