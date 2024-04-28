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«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги

«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги
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В Краснодаре на стадионе «Кубань» завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Кубань» поделила очки с нижнекамским «Нефтехимиком» — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Галиулин – 42'     1:1 Осипов – 85'    

Счёт в матче на 42-й минуте открыл полузащитник гостей Вагиз Галиулин. Хозяева сумели восстановить равновесие лишь за четыре минуты до окончания второго тайма усилиями защитника Евгения Осипова.

Краснодарцы прервали четырёхматчевую серию поражений, набрали 23 очка после 29 матчей, однако продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата, отставая от спасительного 15-го места на пять очков. «Нефтехимик» имеет 41 очко после такого же количества игр и идёт седьмым, отставая на шесть очков от зоны переходных матчей за право сыграть в Премьер-Лиге.

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