«Кубань» могла неправомерно заявить Мусаева и Соколова на сезон

Опорный полузащитник «Рубина» Леон Мусаев и крайний нападающий московского «Строгино» Игорь Соколов, в нынешнем сезоне выступающие в «Кубани» на правах аренды, отсутствовали в заявке команды в последних матчах по причине того, что, возможно, их заявили на сезон незаконно. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, данная ситуация связана с «делом Анджеловича». 25 января Международная федерация футбола (ФИФА) признала легитимными претензии игрока из Сербии к кубанскому клубу, в который он мог перейти в феврале минувшего года. ФИФА постановила выплатить Анджелковичу порядка 20 млн рублей. Кроме того, «Кубань» подверглась санкциям в виде запрета на регистрацию новых игроков. Кубанский клуб долго не объявлял о подписании новичков по итогами летнего трансферного окна, представив их уже после окончания периода регистрации. Возможно, что Соколова и Мусаева внесли в ростер уже после введения запрета на регистрацию новых игроков.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусаев принял участие в четырёх матчах в Мелбет Первой лиге, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Соколов сыграл в 24 матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых он забил гол и сделал один ассист. Текущее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

После 26 туров Первой лиги «Кубань» набрала 22 очка и занимает 17-е место.