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«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/2024

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/2024
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«ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1. Парижская команда обеспечила себе титул за три тура до завершения чемпионата.

Сегодня, 28 апреля, состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в в котором встречались «Лион» и «Монако». Игра прошла в Лионе (Франция) на стадионе «Групама». В качестве главного арбитра матча выступил Бастьен Дешепи. «Лион» одержал победу со счётом 3:2.

Таким образом, футболисты «Монако» после сегодняшнего матча остались с 58 очками. За три тура до окончания сезона в чемпионате Франции монегаски, которые занимают второе место в турнирной таблице, отстают от «ПСЖ» на 12 очков. Это гарантирует парижскому клубу чемпионский титул Лиги 1.

Напомним, «ПСЖ» завоёвывает золотые медали Лиги 1 на протяжении трёх сезонов.

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