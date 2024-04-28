Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Медведев: что с «Зенитом»? Сейчас побеседуем с игроками

Александр Медведев: что с «Зенитом»? Сейчас побеседуем с игроками
Комментарии

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

— Что с командой происходит?

— Сейчас с игроками побеседуем, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков, проведя 26 матчей, и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

Материалы по теме
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
«Динамо» снова в чемпионской гонке! Ради победы над «Зенитом» Личка изменил себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android