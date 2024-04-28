Александр Медведев: что с «Зенитом»? Сейчас побеседуем с игроками

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

— Что с командой происходит?

— Сейчас с игроками побеседуем, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков, проведя 26 матчей, и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.