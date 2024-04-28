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Антон Шунин высказался о возможном завершении карьеры летом

Антон Шунин высказался о возможном завершении карьеры летом
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» со счётом 1:0 прокомментировал ситуацию с истекающим в конце сезона контрактом с московским клубом.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

— Как обстоят дела с вашим контрактом?

— Пока никак. Надеюсь, что скоро будут подвижки.

— Допускаете, что завершите карьеру по окончании сезона?

— Я буду смотреть, какая будет ситуация по окончании сезона, — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Антону Шунину 37 лет. Он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 24 мяча и три раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.

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