Антон Шунин высказался о возможном завершении карьеры летом

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Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» со счётом 1:0 прокомментировал ситуацию с истекающим в конце сезона контрактом с московским клубом.

— Как обстоят дела с вашим контрактом?

— Пока никак. Надеюсь, что скоро будут подвижки.

— Допускаете, что завершите карьеру по окончании сезона?

— Я буду смотреть, какая будет ситуация по окончании сезона, — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Антону Шунину 37 лет. Он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 24 мяча и три раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.