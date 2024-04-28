«Спартак» обыграл «Локо» в дерби, «Белогорье» заняло третье место. Главное к вечеру

«Спартак» победил «Локомотив» в московском дерби РПЛ, «Пари Нижний Новгород» отправит в отставку главного тренера Сергея Юрана, «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ, «Локомотив-Кубань» и УНИКС вышли в полуфинал Единой лиги, «Белогорье» стало третьим в мужской Суперлиге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 апреля.
Футбол
«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ
Гендиректор «Пари НН»: вопрос об отставке Юрана будет поднят на совете директоров
«Спартак» обыграл «Локомотив» в результативном матче 26-го тура РПЛ
«Манчестер Сити» в гостях победил «Ноттингем Форест» благодаря голам Гвардиола и Холанда
Хоккей
«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Степаном Хрипуновым
Теннис
Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, одолев Павлюченкову
Мирра Андреева обыграла Маркету Вондроушову в третьем круге турнира в Мадриде
Бокс/ММА
Эдмонд Худоян стал чемпионом Европы по боксу в весе до 48 кг
Россиянин Двали выиграл чемпионат Европы по боксу в Сербии
Эдуард Саввин завоевал золото чемпионата Европы по боксу
Россиянин Шумков стал победителем ЧЕ-2024 по боксу в Сербии
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги
УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги
Авто
Баньяя выиграл гонку MotoGP в Испании, Маркес — второй с отставанием в 0,4 секунды
Волейбол
Волейболисты «Белогорья» стали обладателями бронзовых медалей Суперлиги