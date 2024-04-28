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«Спартак» обыграл «Локо» в дерби, «Белогорье» заняло третье место. Главное к вечеру

«Спартак» победил «Локомотив» в московском дерби РПЛ, «Пари Нижний Новгород» отправит в отставку главного тренера Сергея Юрана, «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ, «Локомотив-Кубань» и УНИКС вышли в полуфинал Единой лиги, «Белогорье» стало третьим в мужской Суперлиге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 апреля.

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«Локомотив-Кубань» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги

УНИКС победил «Самару» и вышел в полуфинал Единой лиги

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Волейболисты «Белогорья» стали обладателями бронзовых медалей Суперлиги