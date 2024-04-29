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«Ростов» — «Оренбург»: гости вышли вперёд на 13-й минуте после ошибки вратаря Медведева

Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Ростов» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Этому поспособствовал нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Оренбург»

Напомним, «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 25 матчах. «Оренбург» за аналогичное количество игр заработал 26 очков и занимает 14-ю строчку.