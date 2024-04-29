Игорь Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко рассказал, как происходило его назначение на пост главного тренера воронежской команды. Специалист возглавил «Факел» 26 апреля после того, как клуб объявил об уходе Сергея Ташуева с поста наставника команды.

«Как быстро удалось договориться о назначении в «Факел»? Звонок поступил в два часа ночи. У меня было время подумать 30 минут. Столько и подумал», — сказал Черевченко в интервью «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день после 26 проведённых матчей «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-м месте. Следующую игру внутреннего первенства воронежский клуб проведёт 6 мая на своём поле с санкт-петербургским «Зенитом», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.