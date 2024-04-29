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Игорь Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут

Игорь Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко рассказал, как происходило его назначение на пост главного тренера воронежской команды. Специалист возглавил «Факел» 26 апреля после того, как клуб объявил об уходе Сергея Ташуева с поста наставника команды.

«Как быстро удалось договориться о назначении в «Факел»? Звонок поступил в два часа ночи. У меня было время подумать 30 минут. Столько и подумал», — сказал Черевченко в интервью «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день после 26 проведённых матчей «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-м месте. Следующую игру внутреннего первенства воронежский клуб проведёт 6 мая на своём поле с санкт-петербургским «Зенитом», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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