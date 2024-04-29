«Урал» спасся в Казани, но остался в зоне вылета. А Гончаренко «уничтожил» судью!

На неделе «Рубин» вынес «Зенит» в Петербурге и получил всеобщее признание. Рашида Рахимова поблагодарил даже президент РПЛ. Ведь казанцы вернули лиге интригу. Вообще, после весеннего рестарта это была только вторая победа. Понятно, что в зону вылета или стыковых матчей команда точно не опустится, но наверняка у руководства и тренерского штаба есть задача подняться как можно выше. Особенно после победы над действующим чемпионом.

У «Урала» всё прозаичнее – надо спасать своё место в РПЛ. Воскресная победа «Балтики» уже отправила екатеринбуржцев в зону прямого вылета, так что очки нужны были во что бы то ни стало. Тем более на неделе они уже уступили «Ростову». Допускать повторения было никак нельзя.

Вряд ли кто-то ожидал от этого матча массы опасных моментов. Обе команды предпочитают в большинстве встреч действовать от обороны. Но если казанцам это приносит очки, то уральцам – не особо. Только две победы с августа – о чём-то всё это да говорит. Поэтому начало встречи вышло спокойным. Хозяева визуально чуть больше владели мячом, но никто не гнался за быстрым голом. Все ждали ошибку. И первыми её могли допустить именно футболисты «Рубина».

На 14-й минуте у их ворот неожиданно возник момент. Илья Ишков с фланга отпасовал на Юрия Газинского, тот пропустил на Гильерме Шеттине, и, когда казалось момент уже заигран, мяч снова попал к Газинскому – тот оказался перед вратарём, но не переиграл Юрия Дюпина.

Дальше – множество косяков в простых ситуациях. Не критических, к выходам к воротам они не приводили. Просто много технического брака, из-за которого падал темп. Это было совсем не выгодно «Уралу», но что сделать. Команда Виктора Гончаренко никак не могла этому противиться. Просто не получалось.

Первый момент «Рубин» создал только на 34-й минуте, когда Валентин Вада закинул мяч на Мирлинда Даку, но тот пробил точно в Илью Помазуна. Однако один из лучших нападающих весны только разогревался: полностью включился он через 10 минут. Сначала казанцы отбились от неплохой атаки, а потом забросили мяч вперёд. Даку протащил его метров 20, не желая ни с кем делиться. Соперники тоже не собирались идти на перехват. Все словно замерли. И ждали, пока форвард пробьёт. Он всё сделал и правда виртуозно.

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Тяжелейшая ситуация для «Урала». У команды и без того сложно с голами, а тут ещё и нужно отыгрываться. Хотя можно было сделать это уже в первой же атаке после пропущенного гола. Мяч с углового заметался по штрафной, но в итоге оказался на голове у Итало, который пульнул в перекладину. Не повезло. В перерыве Гончаренко традиционно заменил игрока с карточкой – вместо Газинского вышел Игорь Дмитриев и в первой же атаке мог стать соавтором гола. Юноша пролетел по флангу, закинул в штрафную, где через рикошеты мяч оказался у Шеттине. Тот бил «ножницами» через себя – эффектно, но не эффективно.

Сразу после «Рубин» был обязан удваивать преимущество. Умница Даку отвлёк на себя всех соперников и вывел один на один Угочукву Иву. Как футболист сборной Армении умудрился пробить прямо во вратаря, непонятно. «Урал» понимал: надо бежать вперёд. Гончаренко выпускал футболистов по принципу «все в атаку», увеличивая своё присутствие впереди. Давление шло, но без супермоментов. Постоянно было напряжённо, но Дюпин не творил чудес в воротах.

У Гончаренко накопилось много претензий к судьям, в какой-то момент чуть ли не вся команда выпрашивала пенальти. Но казалось, что всё идёт к победе «Рубина». Однако за четыре минуты до конца основного времени Силвие Бегич подарил надежду: Андрей Егорычев навесил, а центральный защитник классно сыграл головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Урал» ещё активнее побежал вперёд, но серьёзной опасности больше не создал. Горячо было разве что на скамейке – Гончаренко оспаривал каждое решение главного судьи Евгения Буланова. Даже повезло, что отделался только жёлтой карточкой.

Этот результат особо не помог «Уралу», он так и остался на 15-м месте. И основная борьба за выживание ещё впереди.