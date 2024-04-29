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«Можно сказать, что премьера удалась». Черевченко — о дебютной игре во главе «Факела»

«Можно сказать, что премьера удалась». Черевченко — о дебютной игре во главе «Факела»
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал свой дебютный матч во главе воронежского клуба. Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» завершилась вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

«Остались ли эмоции после такого матча? Конечно, остались. Когда положительный результат, эмоции только прибавляются. Премьера удалась? Можно сказать так, результат положительный.

За счёт чего удалось очко завоевать? За счёт характер игроков, они выполняли то, что мы требовали. Молодцы. Считаю, что футболисты выполнили всё, что от них требовали», — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных туров «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке.

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