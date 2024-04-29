«Барселона» ‐ «Валенсия»: составы команд на матч 33-го тура испанской Примеры

Сегодня, 29 апреля 2024 года, состоится очередной матч 33-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Команды объявили стартовые составы на игру:

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Кристенсен, Гюндоган, Ф. Лопес, Ямал, Левандовски, Рафинья.

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Васкес, Коррея, Гасеровски, Вайя, Герра, Алмейда, Д. Лопес, Дуро, Федерико.

Напомним, «Барселона» за 32 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 70 очков. Каталонская команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», в активе которой после аналогичного количества встреч 47 очков, идёт седьмой.