Канищев: у «Зенита» серьёзные проблемы с мотивацией — клуб отвык играть через «не могу»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что у сине-бело-голубых есть серьёзные проблемы с мотивацией.

«По-моему, у «Зенита» сейчас серьёзные проблемы с мотивацией. «Зенит» привык, что он в каждом матче выходит в роли фаворита и практически каждую встречу выигрывает. Но если команда встречает достойное сопротивление, то она к этому не готова. В последних матчах так и получилось, соперники были неуступчивыми. А «Зенит» отвык от игры через «не могу». Отчасти вина в плохой мотивации лежит на Семаке, но в поражениях виновата вся команда», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на счету петербургской команды 50 очков. Она занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.