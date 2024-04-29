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Клубы АПЛ в поисках диктатора. ХиТ#182

Клубы АПЛ в поисках диктатора. ХиТ#182
Аудио-версия:
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет, эпохальный президент!
06:07 — «Тоттенхэм» — «Арсенал»: логика покинула чат
29:41 — «Ливерпуль» вышел из гонки, а Салах — на замену
55:24 — «Милан» и «Ювентус» прощаются со своими тренерами
01:15:43 — «Боруссия» за 20 минут наигралась в футбол, а «Лейпциг» — нет
01:27:00 — Дождь как причина удивительного гола «Реала»

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Кирилл предполагает, чем руководствовался Хави, когда принимал решение остаться.

Гриша рассказывает о проблемах «Лестера», который всё-таки вышел в АПЛ.

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