Клубы АПЛ в поисках диктатора. ХиТ#182

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:00 — Привет, эпохальный президент!
06:07 — «Тоттенхэм» — «Арсенал»: логика покинула чат
29:41 — «Ливерпуль» вышел из гонки, а Салах — на замену
55:24 — «Милан» и «Ювентус» прощаются со своими тренерами
01:15:43 — «Боруссия» за 20 минут наигралась в футбол, а «Лейпциг» — нет
01:27:00 — Дождь как причина удивительного гола «Реала»
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Кирилл предполагает, чем руководствовался Хави, когда принимал решение остаться.
Гриша рассказывает о проблемах «Лестера», который всё-таки вышел в АПЛ.
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