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«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Рашфорду — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Рашфорду — The Telegraph
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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» готово выслушать предложения по нападающему Маркусу Рашфорду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Юнайтед» не стремится избавиться от воспитанника клуба, понятно, однако согласно рассмотреть заслуживающее внимания предложения по нападающему сборной Англии, особенно если он сам выразит желание принять новый вызов и сменить команду.

В нынешнем сезоне 26-летний Рашфорд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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