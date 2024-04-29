«Анчелотти — легенда». Тухель поделился мнением о наставнике мадридского «Реала»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» поделился мыслями об итальянском наставнике «сливочных» Карло Анчелотти.

«То, что Карло сделал для футбола как игрок и как тренер, имеет огромное значение. Он — легенда. Но при этом он остаётся таким вежливым и уравновешенным. Это необыкновенно. Он на пороге очередного чемпионского титула и в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится во вторник, 30 апреля, и пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/4 финала престижнейшего еврокубкового турнира «Реал» прошёл действующего победителя Лиги чемпионов, «Манчестер Сити», в то время как «Бавария» оказалась сильнее лондонского «Арсенала».