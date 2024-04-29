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Клубы Саудовской Аравии получат € 2,4 млрд на летние трансферы — Джейкобс

Клубы Саудовской Аравии получат € 2,4 млрд на летние трансферы — Джейкобс
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Саудовские футбольные клубы надеются совершить пять-шесть громких приобретений в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на трансферы футболистов будет выделено около € 2,4 млрд. Эти средства пойдут на оплату трансферов, услуг агентов, а также зарплату игроков.

Напомним, летом 2023 года фонд Public Investment Fund (PIF), владеющий английским «Ньюкаслом», на своей официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил о приобретении четырёх топ-клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Во владение фонда перешли «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Каждый из клубов был преобразован в компанию. Доля PIF в каждой из них составляет 75%.

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