«Дженоа» разгромил «Кальяри» в матче 34-го тура Серии А

Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Дионизи. Матч начался в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Дженоа» Мортен Торсбю. Спустя десять минут генуэзцы удвоили своё преимущество после точного удара другого полузащитника — Мортена Френнрупа. На 63-й минуте исландский нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон забил третий безответный мяч своей команды, установив окончательный счёт в матче.

После этого матча на счету «Дженоа» стало 42 очка после проведённых 34 матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице. «Кальяри» после аналогичного количества игр идёт 14-м, имея в своём активе 32 очка.