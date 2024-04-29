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«Дженоа» разгромил «Кальяри» в матче 34-го тура Серии А

«Дженоа» разгромил «Кальяри» в матче 34-го тура Серии А
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Сегодня, 29 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Дженоа» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Дионизи. Матч начался в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Италия - Серия А . 34-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Торсбю – 17'     2:0 Френнруп – 27'     3:0 Гудмундссон – 63'    

Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник «Дженоа» Мортен Торсбю. Спустя десять минут генуэзцы удвоили своё преимущество после точного удара другого полузащитника — Мортена Френнрупа. На 63-й минуте исландский нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон забил третий безответный мяч своей команды, установив окончательный счёт в матче.

После этого матча на счету «Дженоа» стало 42 очка после проведённых 34 матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице. «Кальяри» после аналогичного количества игр идёт 14-м, имея в своём активе 32 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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