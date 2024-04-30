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«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили». Николай Ларин – о матче с «Краснодаром»

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили». Николай Ларин – о матче с «Краснодаром»
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о ничьей в матче 26-го тура чемпионата России между «Крыльями советов» и «Краснодаром» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что у «Краснодара» какие-то проблемы. Самая их главная проблема в этом матче — это хороший футбол «Крыльев Советов». Самарцев не так просто обыграть. «Краснодару» сегодня это не удалось, как и многим командам в нынешнем чемпионате», — приводит слова Ларина Metaratings.

Победа над самарским клубом могла вывести «Краснодар» на первое место в чемпионате. Ранее «Зенит» проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:1.

После 26 туров «Крылья» занимают шестое место в РПЛ с 40 очками. «Краснодар» расположился на второй строчке (50 очков). Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

Следующий матч «Крылья» проведут с «Оренбургом», «Краснодар» сыграет с «Ахматом».

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