«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили». Николай Ларин – о матче с «Краснодаром»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о ничьей в матче 26-го тура чемпионата России между «Крыльями советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Если «Крылья» не выиграли, значит, не заслужили. Я бы не сказал, что у «Краснодара» какие-то проблемы. Самая их главная проблема в этом матче — это хороший футбол «Крыльев Советов». Самарцев не так просто обыграть. «Краснодару» сегодня это не удалось, как и многим командам в нынешнем чемпионате», — приводит слова Ларина Metaratings.

Победа над самарским клубом могла вывести «Краснодар» на первое место в чемпионате. Ранее «Зенит» проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:1.

После 26 туров «Крылья» занимают шестое место в РПЛ с 40 очками. «Краснодар» расположился на второй строчке (50 очков). Лидирует в чемпионате «Зенит» (50 очков).

Следующий матч «Крылья» проведут с «Оренбургом», «Краснодар» сыграет с «Ахматом».