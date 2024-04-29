Салтыков – о матче с «Краснодаром»: «Крылья» не заработали одно очко, а потеряли три

Футболист самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о ничейном результате в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоялась 29 апреля. Она проходила в Самаре. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Счёт 0:0 по игре? Мы не заработали одно очко, а потеряли три. Играли на победу, но «Краснодар» и в меньшинстве играл очень достойно. Шансы на бронзу? Не хотелось бы об этом говорить. Идём от игры к игре», — сказал Салтыков в эфире «Матч ТВ».

Защитник «Краснодара» Сергей Волков на 64-й минуте получил вторую красную карточку в матче с «Крыльями Советов» и оставил свою команду в меньшинстве. После этого самарский клуб усилил давление на южан. Однако взломать оборону гостей хозяева так и не смогли.

«Краснодар», на счету которого 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (40 очков) располагаются на шестой строчке.