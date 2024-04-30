«Реал» хочет приобрести талантливого вратаря из Турции на замену Куртуа

Мадридский «Реал» находится в поисках голкипера, который сможет заменить Тибо Куртуа в долгосрочной перспективе. Учитывая ситуацию с контрактом Андрея Лунина, мадридцы обратили внимание на турецкую Суперлигу и голкипера «Трабзонспора» Онуральпа Чевиккана.

В нынешнем сезоне вратарскую позицию в «Реале» делят Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага, в то время как Тибо Куртуа не играет из-за травм. Однако именно бельгийский голкипер остаётся главной ставкой мадридского клуба на следующие сезоны в качестве основного вратаря.

По сообщению портала Planeta Real Madrid, испанский гранд, учитывая возраст Куртуа (31 год), уже смотрит на футбольный мир в поисках долгосрочной замены. Стать ею мог бы Лунин, однако ситуация с его контрактом, который истекает летом 2025 года и всё ещё не продлён, усложняет шансы украинца. В это же время у Кепы нет никаких возможностей остаться в клубе и уже летом он вернётся в «Челси», откуда его арендовали в августе 2023-го.

«Реал» обратил своё внимание на 18-летнего вратаря «Трабзонспора» Чевиккана, который, по словам источника, «становится бриллиантом в турецком клубе, демонстрируя многообещающие перспективы на будущее».

Отмечается, что именно Мадрид имеет лучшие позиции для его подписания, которое рассматривают как очередной шаг на пути к успешному омоложению состава.