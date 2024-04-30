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Бавария — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 30 апреля 2024

Беллингем или Кейн? «Реал» или «Бавария»? Это полуфинал Лиги чемпионов! LIVE
Кирилл Закатченко Константин Кринский
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«Бавария» — «Реал». Онлайн
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Зубодробительная вывеска!

Сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Абсолютная классика!

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» и «Реал» так часто встречаются в плей-офф ЛЧ, что это противостояние давно стало легендарным. Мюнхен и Мадрид пересекались весной 2018-го (полуфинал), а ещё за год до этого (четвертьфинал). В 2014-м команды тоже виделись в 1/2 финала, то же самое произошло и в 2012 году. До того – 1/8 финала в ЛЧ-2006/2007. В общем, вы поняли.

Эти матчи могут стать противостоянием больших английских футболистов – Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Интересно, кто кого затмит. Правда, помогать им будут не все лучшие. У немцев первую встречу пропустят Лерой Зане, Серж Гнабри, Деотшанкюль Юпамекано, Кингсли Коман, Саша Боэ, Буна Сарр, Тарек Бухман. Испанцам не помогут Тибо Куртуа и Давид Алаба.

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