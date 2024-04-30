Генеральный менеджер «Интера» высказался о трансферах Зоммера и Тюрама летом 2023 года

Генеральный менеджер «Интера» Пьеро Аузилио высказался об успешности трансферов голкипера Яна Зоммера и нападающего Маркуса Тюрама.

«В Зоммере мы были уверены, он не стал для нас сюрпризом. Его стиль игры идеально подходил нам.

Что касается Тюрама, то в то время это было удивительно. Но насчёт его трансфера мы были уверены, и прежде всего мы были уверены в его роли, всегда думали, что это фантастический второй форвард. И Индзаги согласился», — приводит слова Аузилио L’Interista.

Зоммер перешёл в «Интер» из «Баварии» в августе 2023 года за € 6,75 млн. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провёл 41 матч, 24 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 22 мяча.

Тюрам пополнил состав «Интера» в июле 2023 года, перейдя из «Боруссии» (Мёнхенгладбах) в статусе свободного агента. Нападающий в сезоне-2023/2024 сыграл 43 матча, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач.

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