Игрок «Интера» Думфрис будет наказан за плакат с изображением Тео Эрнандеса в виде пса

ФИФА начнёт расследование в отношении крайнего защитника «Интера» Дензела Думфриса после того, как нидерландец проехался на открытом автобусе во время празднования чемпионства «неррадзури» с плакатом, на котором был изображён футболист «Милана» Тео Эрнандеса в виде собаки на поводке. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, данное расследование, несомненно, приведёт к денежному штрафу для голландского защитника. Такое же наказание за подобные инциденты ранее получали игроки «Милана» Тео Эрнандес, Мик Меньян, Раде Крунич и Сандро Тонали. Футболисты были оштрафованы в 2022 году после того, как продемонстрировали оскорбительный баннер в адрес своего городского соперника «Интера» во время празднования титула «россонери».