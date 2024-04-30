Александр Дюков: неправильно, что Федун пропускает который по счёту исполком

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на то, что бывший владелец «Спартака» Леонид Федун регулярно пропускает заседания исполкома, членом которого является.

— На заседании исполнительного комитета РФС вновь не было Леонида Федуна. Значит ли это, что Федун покинет исполком, как покидает его Юрий Соловьёв?

— Леонид Арнольдович бумаги о выходе из исполкома не писал, но он действительно пропускает который по счёту исполком. Это, конечно, неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить с ним и узнать о планах работы в исполкоме, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, в конце апреля исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах. Также в Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.