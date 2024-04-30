Александр Дюков: важно, чтобы вертикаль сборных функционировала в нынешний период

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу концепции деятельности сборной России в период международных санкций.

«Считаем важным, чтобы вертикаль сборных функционировала в нынешний период. Решается несколько задач, одна из которых — сохранять режим готовности играть в соревнованиях, когда будет снят запрет на участие в официальных турнирах. Вторая причина — мы видим, что сборные, прежде всего национальная, интересны болельщикам. За сборной следят, матчи проходят с высоким интересом — посещаемость, высокие доли и рейтинги. И третья причина — рассматриваем вертикаль сборных как дополнительный инструмент для развития молодых игроков», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, в конце апреля исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах. Также в Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.