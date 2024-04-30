Сафонов — о ничьей с «Крыльями Советов»: думал, во втором тайме «Краснодар» додавит

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по итогам игры 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).

«У нас игра шла хорошо. Как мне казалось, соперник уставал сильнее. Мне виделось, что во втором тайме будем продолжать нагнетать давление, у соперника будет всё меньше и меньше сил, и мы сможем додавить», — заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся накануне, 29 апреля, и прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Командам не удалось забить друг другу, игра завершилась вничью со счётом 0:0. Не сумев обыграть самарцев, «Краснодар» остался на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Зениту».