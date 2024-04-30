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Сафонов — о ничьей с «Крыльями Советов»: думал, во втором тайме «Краснодар» додавит

Сафонов — о ничьей с «Крыльями Советов»: думал, во втором тайме «Краснодар» додавит
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по итогам игры 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).

«У нас игра шла хорошо. Как мне казалось, соперник уставал сильнее. Мне виделось, что во втором тайме будем продолжать нагнетать давление, у соперника будет всё меньше и меньше сил, и мы сможем додавить», — заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся накануне, 29 апреля, и прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. Командам не удалось забить друг другу, игра завершилась вничью со счётом 0:0. Не сумев обыграть самарцев, «Краснодар» остался на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая по дополнительным показателям «Зениту».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
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