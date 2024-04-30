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Вероятность победы «Зенита» в чемпионате России снизилась до 60% — Opta

Вероятность победы «Зенита» в чемпионате России снизилась до 60% — Opta
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Вероятность победы санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после прошедших матчей 26-го тура снизилась до 60,4%. Аналитические данные публикует телеграм-канал Opta Sports.

В свою очередь, вероятность победы «Краснодара» в чемпионате России теперь составляет 32,5%. Шансы на завоевание титула у московского «Динамо» равняются 6,9%.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

Напомним, по итогам 26 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар» с 50 очками находится на втором месте, уступая сине-бело-голубым по результатам личных встреч. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (47 очков).

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