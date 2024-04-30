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Первая лига: результаты матчей 30-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 30-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 30 апреля, матчем «Родина» — «Тюмень» (1:1) завершился 30-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 30-го тура:

  • «Енисей» — «Волгарь» — 1:1;
  • «Шинник» — «Сокол» — 1:0;
  • «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;
  • «КАМАЗ» — «Акрон» — 1:0;
  • «Арсенал» Тула — «Алания» — 3:3;
  • «Торпедо» — «Химки» — 1:2;
  • «Кубань» — «Нефтехимик» — 1:1;
  • «Черноморец» — «Динамо» Мх — 0:0;
  • «Родина» — «Тюмень» — 1:1.

По итогам 30 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 54 очка. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 52 очка. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков). В зоне прямого вылета из Первой лиги находятся «Ленинградец», «Волгарь», «Кубань». Краснодарская команда набрала 23 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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