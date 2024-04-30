Первая лига: результаты матчей 30-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 30 апреля, матчем «Родина» — «Тюмень» (1:1) завершился 30-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 30-го тура:

«Енисей» — «Волгарь» — 1:1;

«Шинник» — «Сокол» — 1:0;

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«КАМАЗ» — «Акрон» — 1:0;

«Арсенал» Тула — «Алания» — 3:3;

«Торпедо» — «Химки» — 1:2;

«Кубань» — «Нефтехимик» — 1:1;

«Черноморец» — «Динамо» Мх — 0:0;

«Родина» — «Тюмень» — 1:1.

По итогам 30 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 54 очка. На втором месте находится махачкалинское «Динамо», заработавшее 52 очка. Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков). В зоне прямого вылета из Первой лиги находятся «Ленинградец», «Волгарь», «Кубань». Краснодарская команда набрала 23 очка.