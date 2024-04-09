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Первая лига представила чемпионов на ближайшие 80 лет по версии нейросети «ЛЛМ-3000»

Пресс-служба Мелбет Первой лиги опубликовала список победителей турнира на ближайшие 80 лет по версии нейросети «ЛЛМ-3000» (вероятно, это аббревиатура нейросети «Лучшая Лига Мира-3000»).

Согласно данному прогнозу, в этом сезоне выиграют подмосковные «Химки». Далее, чемпионами станут московские команды «Родина» и «Торпедо». Все три клуба сейчас выступают в Первой лиге.

Фото: Пресс-служба Первой лиги

Примечательно, что действующий победитель Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» выиграет второй по силе российский дивизион в 2056 и 2087 годах. Причём, ранее в сети распространился якобы прогноз искуственного интеллекта, согласно которому петербуржцы выиграют Лигу чемпионов в 2089 году.

В данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон».