Тренер «Родины» Артига: мы испытываем давление в борьбе за выход в РПЛ

Главный тренер московской «Родины» Франк Артига рассказал о сложностях, которые испытывает его клуб в разгар борьбы за выход в Российскую Премьер-Лигу. Сегодня, 30 апреля, московская команда играла в матче 30-го тура Первой лиги с «Тюменью». Встреча, проходившая на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, завершилась с ничейным счётом 1:1.

«Сначала команда находилась в ментальном блоке. «Родина» сейчас не играет так, как в матчах, когда нам нужно было подбираться к топ‑4. Сейчас нам нужно удержаться наверху, но мы не играем так, как должны.

Нужно играть агрессивнее и быстрее. Дело не в «Тюмени». Мы должны найти решение, как исправить это. У всех конкурентов проблемы. Все, кроме «Химок», теряют очки. Нам нужно обретать стабильность и подниматься выше. Есть давление, которое испытывают некоторые игроки. Мы находились в штрафной соперника, но не могли принять верное решение», — сказал Артига в интервью «Матч ТВ».

После 29 матчей Первой лиги «Родина» набрала 45 очков и занимает пятое место. Команда отстаёт от зоны прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу на шесть очков. Следующую игру внутреннего первенства москвичи проведут на своём поле с тульским «Арсеналом» 4 мая, начало встречи — в 19:30 по московскому времени.